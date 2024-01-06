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В ГУР показали ураження російських "панцирів" у Бєлгородській області

6 січня 2024 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ГУР показали ураження російських "панцирів" у Бєлгородській області
Ураження "панцирів". Фото: Telegram/ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".

Кадри знищення опублікувало ГУР.

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Так, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області.
 
"Внаслідок вогневого ураження два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" виведені з ладу", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 млн дол.

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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму 4 січня. Під час неї вдалося знищити склад з боєприпасами та кілька РЛС.

Також ми писали, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

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