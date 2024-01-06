В ГУР показали ураження російських "панцирів" у Бєлгородській області
Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".
Кадри знищення опублікувало ГУР.
ГУР знищило два Панцирі на Бєлгородщині
Так, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області.
"Внаслідок вогневого ураження два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" виведені з ладу", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що вартість одного такого ЗРГК становить орієнтовно 10-15 млн дол.
Нагадаємо, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму 4 січня. Під час неї вдалося знищити склад з боєприпасами та кілька РЛС.
Також ми писали, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.
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