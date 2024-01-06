В ГУР показали поражение российских "панцирей" в Белгородской области
Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".
Кадры уничтожения опубликовало ГУР.
ГУР уничтожило два Панциря на Белгородщине
Так, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области.
"В результате огневого поражения два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" выведены из строя", — говорится в сообщении.
Известно, что стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 млн дол.
Напомним, что спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма 4 января. Во время нее удалось уничтожить склад с боеприпасами и несколько РЛС.
Также мы писали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
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