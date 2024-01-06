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В ГУР показали поражение российских "панцирей" в Белгородской области

6 января 2024 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ГУР показали поражение российских "панцирей" в Белгородской области
Поражение "панцирей". Фото: Telegram/ГУР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".

Кадры уничтожения опубликовало ГУР.

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Так, операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области.

"В результате огневого поражения два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" выведены из строя", — говорится в сообщении.

Известно, что стоимость одного такого ЗРПК составляет ориентировочно 10-15 млн дол.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, что спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины провел спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма 4 января. Во время нее удалось уничтожить склад с боеприпасами и несколько РЛС.

Также мы писали, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

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