ГУР здійснило спецоперацію в Криму — що вдалося знищити

Дим в небі після вибуху. Фото: Google.com

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму 4 січня. Під час неї вдалося знищити склад з боєприпасами та кілька РЛС.

Про це повідомляє ГУР.

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Так, цілями атаки бійців української розвідки та Повітряних сил стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Склад з БК у Криму. Фото: ГУР

"Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", — йдеться у повідомленні.



Там зазначили, що інформація про інші втрати Росії на тимчасово окупованій території Криму уточнюється.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.

Крім того, під час влучання по командному пункту окупантів у Криму міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.