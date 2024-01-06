ГУР здійснило спецоперацію в Криму — що вдалося знищити
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили спецоперацію на території тимчасово окупованого Криму 4 січня. Під час неї вдалося знищити склад з боєприпасами та кілька РЛС.
Про це повідомляє ГУР.
Спецоперація ГУР в Криму 4 січня
Так, цілями атаки бійців української розвідки та Повітряних сил стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.
"Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що інформація про інші втрати Росії на тимчасово окупованій території Криму уточнюється.
Нагадаємо, що 4 січня українські військові вдарили по командному пункті з'єднання російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Він розташовується поблизу Севастополя.
Крім того, під час влучання по командному пункту окупантів у Криму міг загинути начальник штабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Ніяких офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
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