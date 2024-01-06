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ГУР провело спецоперацию в Крыму — что удалось уничтожить

6 января 2024 17:23
обновлено: 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ГУР провело спецоперацию в Крыму — что удалось уничтожить
Дым в небе после взрыва. Фото: Google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма 4 января. Во время нее удалось уничтожить склад с боеприпасами и несколько РЛС.

Об этом сообщает ГУР.

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Так, целью атаки бойцов украинской разведки и Воздушных сил стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и состав боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.

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Склад по БК в Крыму. Фото: ГУР

"Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино", — говорится в сообщении.

Там отметили, что информация о других потерях России на временно оккупированной территории Крыма уточняется.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.

Кроме того, при попадании по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

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