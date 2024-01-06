ГУР провело спецоперацию в Крыму — что удалось уничтожить
Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели спецоперацию на территории временно оккупированного Крыма 4 января. Во время нее удалось уничтожить склад с боеприпасами и несколько РЛС.
Об этом сообщает ГУР.
Спецоперация ГУР в Крыму 4 января
Так, целью атаки бойцов украинской разведки и Воздушных сил стали российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и состав боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.
"Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино", — говорится в сообщении.
Там отметили, что информация о других потерях России на временно оккупированной территории Крыма уточняется.
Напомним, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
Кроме того, при попадании по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.
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