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В ГУР показали, как уничтожают дорогостоящий ЗРК РФ

20 января 2024 11:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГУР показали, как уничтожают дорогостоящий ЗРК РФ
Уничтожение украинскими разведчиками ЗРК РФ. Фото: скриншот из видео ГУР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по российскому дорогостоящему зенитно-ракетному комплексу "Тор". Оккупанты пытались сбить дрон разведчиков ракетой, однако не попали в цель и украинский беспилотник продолжил свою атаку.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Успешное уничтожение российского ЗРК совершили бойцы 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Украинские разведчики подняли в небо беспилотник "Warmate 3.0" и выполняли задание по указанным координатам.

"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промазали — ударный БпЛА продолжил движение", — указали в ГУР.

В результате успешной атаки воинов ГУР захватчики потеряли еще один дорогостоящий ЗРК.

Напомним, в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.

Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".

война
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ГУР
Россия

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