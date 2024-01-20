В ГУР показали, как уничтожают дорогостоящий ЗРК РФ

Уничтожение украинскими разведчиками ЗРК РФ. Фото: скриншот из видео ГУР

Украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по российскому дорогостоящему зенитно-ракетному комплексу "Тор". Оккупанты пытались сбить дрон разведчиков ракетой, однако не попали в цель и украинский беспилотник продолжил свою атаку.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Читайте также:

Ликвидация российского ЗРК "Тор"

Успешное уничтожение российского ЗРК совершили бойцы 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Украинские разведчики подняли в небо беспилотник "Warmate 3.0" и выполняли задание по указанным координатам.

"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промазали — ударный БпЛА продолжил движение", — указали в ГУР.

В результате успешной атаки воинов ГУР захватчики потеряли еще один дорогостоящий ЗРК.

Напомним, в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.

Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".