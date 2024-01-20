В ГУР показали, как уничтожают дорогостоящий ЗРК РФ
Украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по российскому дорогостоящему зенитно-ракетному комплексу "Тор". Оккупанты пытались сбить дрон разведчиков ракетой, однако не попали в цель и украинский беспилотник продолжил свою атаку.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Ликвидация российского ЗРК "Тор"
Успешное уничтожение российского ЗРК совершили бойцы 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". Украинские разведчики подняли в небо беспилотник "Warmate 3.0" и выполняли задание по указанным координатам.
"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промазали — ударный БпЛА продолжил движение", — указали в ГУР.
В результате успешной атаки воинов ГУР захватчики потеряли еще один дорогостоящий ЗРК.
Напомним, в ночь на 18 января беспилотник атаковал нефтебазу в Ленинградской области РФ. Как известно, это спецоперация Главного управления разведки.
Добавим, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".
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