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Десантник ЗСУ знищив чотири російських БТР та зупинив наступ ворога — відео

8 січня 2024 16:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Десантник ЗСУ знищив чотири російських БТР та зупинив наступ ворога — відео
Знищення ворожої бронетанкової колони. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Боєць протитанкового підрозділу 79 окремої десантно-штурмової бригади знищив чотири бойові броньовані машини. Таким чином він зірвав спробу штурму з боку російських загарбників.

Відповідне відео розмістили на Facebook-сторінці 79 ОДШБр.

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Один проти ворожої бронетехніки

"В одному бою протитанкіст 79 ОДШБр знищив чотири бойові броньовані машини, чим зірвав ворожу атаку", — говориться у повідомленні. 

Десантники 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України і надалі відбивають ворожі атаки на Донеччині, утримуючи визначені рубежі оборони.

Днями російські загарбники спробували прорвати оборонні порядки таврійських десантників, кинувши на штурм п’ять одиниць бойової броньованої техніки разом з піхотою.

"Утім, зухвалій ворожій навалі марунові берети протиставили мужність та високу військову майстерність. Штурм було відбито: техніка залишилась горіти у полі; більшість бійців ворожої піхоти було знищено", — повідомили десантники.

Особистий рекорд українського бійця

Зазначається, що під час цієї битви відзначився молодший сержант Андрій Г. з позивним "Сєдой". За допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" воїн знищив чотири броньовані машини ворога.

В бригаді додали, що Андрій таким чином довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць.  

Наостанок у повідомленні говориться, що українські десантники знищили чи пошкодили 29 одиниць бойової броньованої техніки окупантів. Втрати його живої сили склали більш ніж 200 бійців.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти облаштовують укриття з тіл своїх "побратимів". Таке помітили на Авдіївському напрямку, де працювали українські військові.

Нагадаємо, що вже ні для кого не секрет, що війна, яку розв'язала Росія проти України, увійде в аннали військових історії та мистецтва. Зокрема, завдяки вражаючим за своїми масштабами використанням бойових дронів обома сторонами.

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