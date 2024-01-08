Десантник ВСУ уничтожил четыре российских БТР и остановил наступление врага

Уничтожение вражеской бронетанковой колонны. Фото: скриншот

Боец противотанкового подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил четыре боевых бронированных машины. Таким образом, он сорвал попытку штурма со стороны русских захватчиков.

Соответствующее видео разместили на Facebook-странице 79 ОДШБр.

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Один против вражеской бронетехники

"В одном бою противотанкист 79 ОДШБр уничтожил четыре боевых бронированных машины, чем сорвал вражескую атаку", — говорится в сообщении.

Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины и дальше отбивают вражеские атаки на Донетчине, удерживая определенные рубежи обороны.

На днях российские захватчики попытались прорвать оборонительные порядки таврических десантников, бросив на штурм пять единиц боевой бронированной техники вместе с пехотой.

"Впрочем, дерзкому враждебному нашествию маруновские береты противопоставили мужество и высокое военное мастерство. Штурм был отбит: техника осталась гореть в поле; большинство бойцов вражеской пехоты было уничтожено", — сообщили десантники.

Личный рекорд украинского бойца

Отмечается, что во время этой битвы отличился младший сержант Андрей Г. с позывным "Седой". С помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" воин уничтожил четыре бронированных машины врага.

В бригаде добавили, что Андрей таким образом довел личный счет уничтоженной вражеской техники до 22 единиц.

В заключение в сообщении говорится, что украинские десантники уничтожили или повредили 29 единиц боевой бронированной техники оккупантов. Потери его живой силы составили более 200 бойцов.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обустраивают укрытие из тел своих "собратьев". Такое заметили на Авдеевском направлении, где работали украинские военные.

Напомним, что уже ни для кого не секрет, что война, развязанная Россией против Украины, войдет в анналы военных истории и искусства. В частности, благодаря поразительным по своим масштабам использованием боевых дронов обеими сторонами.