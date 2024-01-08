На Авдіївському напрямку окупанти намагаються захиститися тілами своїх солдатів

Удар по скупченню російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти облаштовують укриття з тіл своїх "побратимів". Таке помітили на Авдіївському напрямку, де працювали українські військові.

Відео з роботою бійців ЗСУ опублікували Сухопутні війська.

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Укриття з тіл окупантів

У Сухопутних військах розповіли, що відео було знято в районі Степового, що на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб взяти населений пункт, однак замість успіху він зазнає шалених втрат.

"І ці шалені втрати завдають у тому числі й наші бійці з роти ударних БпЛА 47 ОМБр", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові знищили вже понад 365 тисяч російських загарбників. Сили оборони мужньо відбивають усі атаки ворога та на Херсонському напрямку надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

Також ми писали, що командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв побував на місці розташування одного з опорних пунктів підрозділу, який виконує бойові завдання у Київській області. Йому вдалося ознайомитися зі станом бойової готовності та тилового забезпечення військових.

Додамо, у Службі безпеки України опублікували фільм під назвою "Лігво ворога. Ліквідація", у якому розповіли про унікальну диверсійну спецоперацію з ліквідації російського штабу на Поліссі. Вона мала місце ще на початку повномасштабного вторгнення РФ та стала однією з тих, які дали старт звільненню Київської області від окупантів.