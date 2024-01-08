На Авдеевском направлении оккупанты пытаются защититься телами своих солдат

Удар по скоплению российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты обустраивают укрытие из тел своих "собратьев". Такое заметили на Авдеевском направлении, где работали украинские военные.

Видео с работой бойцов ВСУ опубликовали Сухопутные войска.

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Укрытие из тел оккупантов

В Сухопутных войсках рассказали, что видео было снято в районе Степного на Авдеевском направлении. Враг не оставляет попыток взять населенный пункт, однако вместо успеха он несет бешеные потери.

"И эти безумные потери наносят в том числе и наши бойцы из роты ударных БпЛА 47 ОМБр", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожили уже более 365 тысяч российских захватчиков. Силы обороны мужественно отражают все атаки врага и на Херсонском направлении продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Также мы писали, что командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на месте расположения одного из опорных пунктов подразделения, выполняющего боевые задания в Киевской области. Ему удалось ознакомиться с состоянием боевой готовности и тылового обеспечения военных.

Добавим, в Службе безопасности Украины опубликовали фильм под названием "Логово врага. Ликвидация", в котором рассказали об уникальной диверсионной спецоперации по ликвидации российского штаба на Полесье. Она имела место еще в начале полномасштабного вторжения РФ и стала одной из тех, которая дала старт освобождению Киевской области от оккупантов.