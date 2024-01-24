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В ГПСУ показали впечатляющие кадры ударов пограничников по оккупантам под Бахмутом

24 января 2024 09:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В ГПСУ показали впечатляющие кадры ударов пограничников по оккупантам под Бахмутом
Пограничники сбрасывают взрывчатку на бойцов РФ. Фото: скриншот из видео ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские пограничники под Бахмутом наносят успешные удары по бойцам российской армии. Стало известно, что в результате спецоперации военных государственной пограничной службы Украины в личном составе противника шесть тяжелораненых.

Об этом сообщает ГПСУ.

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На распространенных ГПСУ кадрах видно, как украинские пограничники аэроразведки одну за другой сбрасывают взрывчатку по местам дислокации противника.

Эффективность работы украинских воинов подтверждают сами оккупанты.

"Из радиоперехвата известно, что от таких сбросов за последние несколько дней у врага по меньшей мере 6 тяжелораненых", — отметили в ГПСУ.

Напомним, украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по российскому драгоценному зенитно-ракетному комплексу "Тор". Оккупанты пытались сбить дрон разведчиков ракетой, однако не попали в цель и украинский беспилотник продолжил свою атаку.

Добавим, боец противотанкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожил четыре боевых бронированных машины врага. Таким образом, он сорвал попытку штурма со стороны российских захватчиков.

война
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Бахмут
ГПСУ

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