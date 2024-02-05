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Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку та несе великі втрати, — Генштаб

5 лютого 2024 08:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку та несе великі втрати, — Генштаб
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати армію РФ, яка намагається оточити Авдіївку. На цьому напрямку впродовж доби ЗСУ відбили 31 ворожу атаку, завдаючи окупантам великих втрат.

Про це 5 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті станом на 5 лютого

На Авдіївському напрямку бійці ЗСУ стримують противника, який намагається захопити Авдіївку. За минулу добу українські військові відбили атаки РФ в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївки.

ситуація на фронті
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки в районі Тернів, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили три атаки армії РФ поблизу населених пунктів Богданівка та Кліщіївка, що в Донецькій області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники стримують ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки, що на Донеччині, там було відбито 14 атак. 

ситуація на фронті
Український військовий на фронті. Фото: 120 окрема бригада ТрО

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога північніше Приютного та  Роботиного Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії", — додали у зведенні Генштабу. 

ситуація на фронті
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Своєю чергою українська авіація впродовж доби завдала ударів по п'яти районах зосередження живої сили ворожої армії. 

Обстріли армії РФ протягом доби 

За минулу добу відбулося 78 бойових зіткнень. Крім того, окупанти завдати один ракетний та 43 авіаційних удари, 51 раз обстріляли з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти. 

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — додали у відомстві. 

обстріли росіян
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ
обстріли росіян
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати російської армії станом на 5 лютого

За минулу добу українські бійці знищили 810 російських окупантів. Також ворожі війська втратили танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу військову техніку.

Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни:

  • особового складу — близько 389 560 (+810) осіб,
  • танків — 6 348 (+5) одиниці,
  • бойових броньованих машин — 11 822 (+4) одиниць,
  • артилерійських систем — 9349 (+18) одиниць,
  • РСЗВ — 979 (+0) одиниць,
  • засоби ППО — 664 (+1) одиниць,
  • літаків — 332 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 7 173 (+0) одиниці,
  • крилаті ракети — 1848 (+0) одиниць,
  • кораблі /катери — 24 (+0) одиниць,
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12 412 (+19) одиниць,
  • спеціальна техніка — 1486 (+7) одиниці. 
скільки окупантів було знищено за минулу добу
Втрати окупантів на 5 лютого. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше пресофіцер 26 артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що українські воїни просунулись на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Йдеться про район біля Кліщіївки.

Також ми писали, що група російських диверсантів намагалася прорвати український кордон на Сумщині в суботу, 3 лютого. Армія РФ втратила трьох солдатів загиблими або пораненими.

армія
військові
окупанти
Генштаб ЗСУ
Бахмут
Авдіївка
війна в Україні

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