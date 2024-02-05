Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку и несет большие потери, — Генштаб

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia

На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать армию РФ, которая пытается окружить Авдеевку. На этом направлении в течение суток ВСУ отбили 31 вражескую атаку, нанося оккупантам большие потери.

Об этом 5 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте по состоянию на 5 февраля

На Авдеевском направлении бойцы ВСУ сдерживают противника, который пытается захватить Авдеевку. За минувшие сутки украинские военные обили атаки РФ в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевки.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении украинские воины отбили три вражеских атаки в районе Тернов, что в Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки армии РФ вблизи населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники сдерживают врага возле Георгиевки и Новомихайловки в Донецкой области, там было отбито 14 атак.

Украинский военный на фронте. Фото: 120 отдельная бригада ТрО

На Запорожском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага севернее Приютного и Работиного Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отбитие штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешные штурмовые действия", — добавили в сводке Генштаба.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В свою очередь украинская авиация на протяжении суток нанесла удары по пяти районам сосредоточения живой силы вражеской армии.

Обстрелы армии РФ в течение суток

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Кроме того, оккупанты нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, 51 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавили в ведомстве.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери российской армии по состоянию на 5 февраля

За прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили 810 российских оккупантов. Также вражеские войска потеряли танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую военную технику.

Общие потери врага за время полномасштабной войны:

личного состава — около 389 560 (+810) человек,

танков — 6 348 (+5) единицы,

боевых бронированных машин — 11 822 (+4) единиц,

артиллерийских систем — 9 349 (+18) единиц,

РСЗО — 979 (+0) единиц,

средства ПВО — 664 (+1) единиц,

самолетов — 332 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 173 (+0) единицы,

крылатые ракеты — 1848 (+0) единиц,

корабли /катера — 24 (+0) единицы,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 12 412 (+19) единиц,

специальная техника — 1486 (+7) единицы.

Потери оккупантов на 5 февраля. Фото: Генштаб

Напомним, ранее пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что украинские воины продвинулись на Бахмутском направлении в Донецкой области. Речь идет о районе возле Клещеевки.

Также мы писали, что группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Армия РФ потеряла троих солдатов погибшими или ранеными.