В РФ уменьшили срок подготовки солдат — как это повлияло на интенсивность штурмов

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: REUTERS

Военное руководство России снизило сроки подготовки бойцов вдвое. Теперь военных обучают боевым навыкам в течение двух месяцев. Тактика и применение войск остаются постоянными, интенсивность наступательных действий не изменилась.

Об этом в эфире Мы Украина сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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По словам украинского военного, ранее солдат РФ готовили около четырех месяцев. Сейчас этот срок снизили вдвое.

"Если мы говорим именно об основном человеческом ресурсе, оккупанту, чтобы латать дырки, приходится уменьшать время подготовки в два раза. Если раньше это было, например, 4 месяца, то сейчас вдвое уменьшен срок подготовки личного состава", — рассказал Евлаш.

Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" акцентировал, что уменьшение времени на военную подготовку в РФ почти не повлияло на ход боевых действий. Противник продолжает штурмовые операции, и его тактика войны не изменилась.

"Тактика остается постоянной преимущественно, ничего нового они не придумали. Продолжаются мясные штурмы, сейчас у них все меньше техники, потому что хорошо поработали наши подразделения", — заметил военный.

Напомним, украинские десантники продолжают ликвидировать российских захватчиков на фронте. Бойцы 3 бата 80 бригады десантно-штурмовых войск атаковали позиции противника с помощью дронов.

Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты за неделю потеряли 176 единиц военной техники. Речь идет об артиллерийских системах, танках, реактивных системах залпового огня, автомобильной технике и т.д.