Россияне пытаются окружить Авдеевку — ВСУ отбили 45 вражеских атак

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia

На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов, которые и дальше пытаются окружить Авдеевку. За минувшие сутки на этом направлении ВСУ отбили 29 вражеских атак в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского, что в Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 6 февраля.

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Ситуация на фронте по состоянию на 6 февраля

На Купянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника близ Синьковки Харьковской области, там враг пытался прорвать оборону украинской армии.

Украинские военные на фронте. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Лиманском и Бахмутском направлениях было отбито 30 российских атак.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там защитники отбили 26 атак армии РФ.

На Запорожском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе Работиного на Запорожье.

Украинская техника на фронте. Фото: Президентская бригада

"В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отбитие штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов армии РФ.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери врага по состоянию на 6 февраля

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 17 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения:

личного состава — около 390 580 (+1020) человек,

танков — 6 365 (+17) единиц,

боевых бронированных машин — 11 857 (+35) единиц,

артиллерийских систем — 9 367 (+18) единиц,

РСЗО — 979 (+0) единиц,

средства ПВО — 665 (+1) единиц,

самолетов — 332 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 173 (+0) единицы,

крылатые ракеты — 1 848 (+0) единиц,

корабли /катера — 24 (+0) единицы,

подлодки — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 12 453 (+41) единица,

специальная техника — 1 496 (+10) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 6 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказали, что из-за задержек западной военной помощи в Украине отслеживается дефицит снарядов, что не дает ВСУ эффективно использовать системы противобатарейной борьбы, которые предоставили западные страны. В то же время российские оккупанты наоборот увеличивают количество артиллерийских ударов.

Также мы писали, что в России снизился срок подготовки солдат в два раза. Поэтому теперь военные учатся только два месяца. Однако из-за этого интенсивность их наступательных действий не изменилась.