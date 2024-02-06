Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне пытаются окружить Авдеевку — ВСУ отбили 45 вражеских атак arrow

Россияне пытаются окружить Авдеевку — ВСУ отбили 45 вражеских атак

6 февраля 2024 10:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне пытаются окружить Авдеевку — ВСУ отбили 45 вражеских атак
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать российских оккупантов, которые и дальше пытаются окружить Авдеевку. За минувшие сутки на этом направлении ВСУ отбили 29 вражеских атак в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского, что в Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке во вторник, 6 февраля.

Читайте также:

Ситуация на фронте по состоянию на 6 февраля

На Купянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника близ Синьковки Харьковской области, там враг пытался прорвать оборону украинской армии.

ситуация на фронте
Украинские военные на фронте. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На Лиманском и Бахмутском направлениях было отбито 30 российских атак.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там защитники отбили 26 атак армии РФ.

На Запорожском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе Работиного на Запорожье.

ситуация на фронте
Украинская техника на фронте. Фото: Президентская бригада

"В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отбитие штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, истощая его вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов армии РФ.

обстрелы россиян
Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ
обстрелы россиян
Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери врага по состоянию на 6 февраля

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1020 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла 17 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем и другую военную технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения:

  • личного состава — около 390 580 (+1020) человек,
  • танков — 6 365 (+17) единиц,
  • боевых бронированных машин — 11 857 (+35) единиц,
  • артиллерийских систем — 9 367 (+18) единиц,
  • РСЗО — 979 (+0) единиц,
  • средства ПВО — 665 (+1) единиц,
  • самолетов — 332 (+0) единицы,
  • вертолетов — 324 (+0) единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7 173 (+0) единицы,
  • крылатые ракеты — 1 848 (+0) единиц,
  • корабли /катера — 24 (+0) единицы,
  • подлодки — 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12 453 (+41) единица,
  • специальная техника — 1 496 (+10) единиц.
уничтожение военной техники РФ
Потери оккупантов по состоянию на 6 февраля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказали, что из-за задержек западной военной помощи в Украине отслеживается дефицит снарядов, что не дает ВСУ эффективно использовать системы противобатарейной борьбы, которые предоставили западные страны. В то же время российские оккупанты наоборот увеличивают количество артиллерийских ударов.

Также мы писали, что в России снизился срок подготовки солдат в два раза. Поэтому теперь военные учатся только два месяца. Однако из-за этого интенсивность их наступательных действий не изменилась.

обстрелы
оккупанты
Генштаб ВСУ
Бахмут
Авдеевка
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

Актуальное по теме