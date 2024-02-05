Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни намагаються перевиховувати викрадених з України дітей, — The Guardian arrow

Росіяни намагаються перевиховувати викрадених з України дітей, — The Guardian

5 лютого 2024 13:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни намагаються перевиховувати викрадених з України дітей, — The Guardian
Депортація дітей. Ілюстративне фото: The Times of Israel
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Протягом майже двох років повномасштабної війни російські загарбники незаконно вивезли сотні тисяч українських дітей. У Росії їх намагаються "перевиховати" та налаштувати проти України.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Депортація до РФ та "перевиховання" українських дітей

Видання розповіло історію однієї з 20 тис. депортованих дітей, яких українській владі вдалося задокументувати — дівчинці довелося протягом 14 місяців відвідувати російську школу, де вчителі та однокласники регулярно говорили, що вона ніколи не зможе повернутися додому.

"Вони говорили мені, що України не існує, що її ніколи не було, що ми всі росіяни... Іноді інші діти били мене за те, що я була проукраїнською", — розповіла дитина.

Відомо, що дівчинка проживала в селі Харківській області поблизу російського кордону та виїхала в Росію через  два тижні після початку вторгнення , аби втект и від військових зіткнень, що відбувалися в її селі через просування російської армії. Вже на території РФ її розлучили з тіткою  та  помістил и до дитячого будинку в Липецьку .

"Було так важко залишатися самій у цьому  середовищі, коли всі розповідали мені жахливі речі про Україну", — згадує вона.

Реальна цифра вивезених до Росії дітей, ймовірно, в 10 разів більша, аніж відомо українській владі. Водночас російські чиновники вихвалялися, що вивезли з окупованих територій 700 тис. неповнолітніх.

В Україні зростають побоювання, що якщо не вдасться повернути їх додому найближчим часом, то російська програма з "перевиховання" може виявитися руйнівно ефективною. Тому урядовці закликають міжнародні організації й нейтральні країни чинити тиск на РФ.

У матеріалі йдеться, що з 19,5 тис. випадків депортації, щодо яких влада має дані, лише близько 400 змогли повернутися в Україну.

Видання наводить приклад розслідування BBC, яке виявило випадок викрадення дівчинки з дитячого будинку в окупованому Херсоні, яку перевезли до Москви. Там їй видали нові документи зі зміненим ім'ям, в яких місцем народження була вказана Росія. Згодом її всиновив соратник президента РФ Володимира Путіна, лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов.

Нагадаємо, що російський десантник, полк якого звинувачують у вбивствах цивільних у Бучі Київської області, всиновив семирічного хлопчика з Донецька.

Також ми писали, що Путін підписав указ "Про заходи соціальної підтримки сімей з дітьми, які постраждали внаслідок агресії України", що розширює можливості для депортації українських дітей з окупованих територій. Таким чином російський диктатор намагається узаконювати нові способи депортації неповнолітніх.

українці
росіяни
пропаганда
депортація дітей
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі