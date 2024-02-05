Росіяни намагаються перевиховувати викрадених з України дітей, — The Guardian

Депортація дітей. Ілюстративне фото: The Times of Israel

Протягом майже двох років повномасштабної війни російські загарбники незаконно вивезли сотні тисяч українських дітей. У Росії їх намагаються "перевиховати" та налаштувати проти України.

Про це пише The Guardian.

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Видання розповіло історію однієї з 20 тис. депортованих дітей, яких українській владі вдалося задокументувати — дівчинці довелося протягом 14 місяців відвідувати російську школу, де вчителі та однокласники регулярно говорили, що вона ніколи не зможе повернутися додому.

"Вони говорили мені, що України не існує, що її ніколи не було, що ми всі росіяни... Іноді інші діти били мене за те, що я була проукраїнською", — розповіла дитина.

Відомо, що дівчинка проживала в селі Харківській області поблизу російського кордону та виїхала в Росію через два тижні після початку вторгнення , аби втект и від військових зіткнень, що відбувалися в її селі через просування російської армії. Вже на території РФ її розлучили з тіткою та помістил и до дитячого будинку в Липецьку .

"Було так важко залишатися самій у цьому середовищі, коли всі розповідали мені жахливі речі про Україну", — згадує вона.

Реальна цифра вивезених до Росії дітей, ймовірно, в 10 разів більша, аніж відомо українській владі. Водночас російські чиновники вихвалялися, що вивезли з окупованих територій 700 тис. неповнолітніх.

В Україні зростають побоювання, що якщо не вдасться повернути їх додому найближчим часом, то російська програма з "перевиховання" може виявитися руйнівно ефективною. Тому урядовці закликають міжнародні організації й нейтральні країни чинити тиск на РФ.

У матеріалі йдеться, що з 19,5 тис. випадків депортації, щодо яких влада має дані, лише близько 400 змогли повернутися в Україну.

Видання наводить приклад розслідування BBC, яке виявило випадок викрадення дівчинки з дитячого будинку в окупованому Херсоні, яку перевезли до Москви. Там їй видали нові документи зі зміненим ім'ям, в яких місцем народження була вказана Росія. Згодом її всиновив соратник президента РФ Володимира Путіна, лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов.

Нагадаємо, що російський десантник, полк якого звинувачують у вбивствах цивільних у Бучі Київської області, всиновив семирічного хлопчика з Донецька.

Також ми писали, що Путін підписав указ "Про заходи соціальної підтримки сімей з дітьми, які постраждали внаслідок агресії України", що розширює можливості для депортації українських дітей з окупованих територій. Таким чином російський диктатор намагається узаконювати нові способи депортації неповнолітніх.