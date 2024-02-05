Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне пытаются перевоспитывать похищенных из Украины детей, — The Guardian arrow

Россияне пытаются перевоспитывать похищенных из Украины детей, — The Guardian

5 февраля 2024 13:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне пытаются перевоспитывать похищенных из Украины детей, — The Guardian
Депортация детей. Иллюстративное фото: The Times of Israel
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В течение почти двух лет полномасштабной войны российские захватчики незаконно увезли сотни тысяч украинских детей. В России их пытаются "перевоспитать" и настроить против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Депортация в РФ и "перевоспитание" украинских детей

Издание рассказало историю одной из 20 тыс. депортированных детей, которых украинским властям удалось задокументировать — девочке пришлось в течение 14 месяцев посещать российскую школу, где учителя и одноклассники регулярно говорили, что она никогда не сможет вернуться домой.

"Они говорили мне, что Украины не существует, что ее никогда не было, что мы все россияне... Иногда другие дети избивали меня за то, что я была проукраинской", — рассказал ребенок.

Известно, что девочка проживала в селе Харьковской области вблизи российской границы и уехала в Россию через   две недели после начала вторжения, чтобы сбежать от военных столкновений, происходивших в ее деревне из-за продвижения русской армии. Уже на территории РФ ее разлучили с тетей   да   поместил   и в детский дом в Липецке.

"Было так тяжело оставаться самой в этом   среде, когда все рассказывали мне ужасные вещи об Украине", — вспоминает она.

Реальная цифра вывезенных в Россию детей, вероятно, в 10 раз больше, чем известно украинским властям. В то же время российские чиновники хвастались, что вывезли с оккупированных территорий 700 тыс. несовершеннолетних.

В Украине растут опасения, что если не удастся вернуть их домой в ближайшее время, то российская программа "перевоспитания" может оказаться разрушительно эффективной. Поэтому чиновники призывают международные организации и нейтральные страны оказывать давление на РФ.

В материале говорится, что из 19,5 тыс. случаев депортации, относительно которых у власти есть данные, лишь около 400 смогли вернуться в Украину.

Издание приводит пример расследования BBC, которое выявило случай похищения девочки из детского дома в оккупированном Херсоне, которую перевезли в Москву. Там ей выдали новые документы с изменившимся именем, в которых местом рождения была указана Россия. Впоследствии ее усыновил соратник президента РФ Владимира Путина, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Напомним, что российский десантник, полк которого обвиняют в убийствах гражданских в Буче Киевской области, усыновил семилетнего мальчика из Донецка.

Также мы писали, что Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими в результате агрессии Украины", расширяющий возможности для депортации украинских детей с оккупированных территорий. Таким образом, российский диктатор пытается узаконивать новые способы депортации несовершеннолетних.

украинцы
россияне
пропаганда
депортация детей
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме