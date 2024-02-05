Россияне пытаются перевоспитывать похищенных из Украины детей, — The Guardian

Депортация детей. Иллюстративное фото: The Times of Israel

В течение почти двух лет полномасштабной войны российские захватчики незаконно увезли сотни тысяч украинских детей. В России их пытаются "перевоспитать" и настроить против Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Депортация в РФ и "перевоспитание" украинских детей

Издание рассказало историю одной из 20 тыс. депортированных детей, которых украинским властям удалось задокументировать — девочке пришлось в течение 14 месяцев посещать российскую школу, где учителя и одноклассники регулярно говорили, что она никогда не сможет вернуться домой.

"Они говорили мне, что Украины не существует, что ее никогда не было, что мы все россияне... Иногда другие дети избивали меня за то, что я была проукраинской", — рассказал ребенок.

Известно, что девочка проживала в селе Харьковской области вблизи российской границы и уехала в Россию через две недели после начала вторжения, чтобы сбежать от военных столкновений, происходивших в ее деревне из-за продвижения русской армии. Уже на территории РФ ее разлучили с тетей да поместил и в детский дом в Липецке.

"Было так тяжело оставаться самой в этом среде, когда все рассказывали мне ужасные вещи об Украине", — вспоминает она.

Реальная цифра вывезенных в Россию детей, вероятно, в 10 раз больше, чем известно украинским властям. В то же время российские чиновники хвастались, что вывезли с оккупированных территорий 700 тыс. несовершеннолетних.

В Украине растут опасения, что если не удастся вернуть их домой в ближайшее время, то российская программа "перевоспитания" может оказаться разрушительно эффективной. Поэтому чиновники призывают международные организации и нейтральные страны оказывать давление на РФ.

В материале говорится, что из 19,5 тыс. случаев депортации, относительно которых у власти есть данные, лишь около 400 смогли вернуться в Украину.

Издание приводит пример расследования BBC, которое выявило случай похищения девочки из детского дома в оккупированном Херсоне, которую перевезли в Москву. Там ей выдали новые документы с изменившимся именем, в которых местом рождения была указана Россия. Впоследствии ее усыновил соратник президента РФ Владимира Путина, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Напомним, что российский десантник, полк которого обвиняют в убийствах гражданских в Буче Киевской области, усыновил семилетнего мальчика из Донецка.

Также мы писали, что Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими в результате агрессии Украины", расширяющий возможности для депортации украинских детей с оккупированных территорий. Таким образом, российский диктатор пытается узаконивать новые способы депортации несовершеннолетних.