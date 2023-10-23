Росіяни не відійдуть від тактики енергетичного терору, — Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Російські окупанти не зупинять тактику терору щодо сфери енергетики в Україні. Йдеться про атаки армії РФ на енергетичні об'єкти в нашій державі.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За його словами, Росія сподівається, що зможе "зламати" українців з повітря.

"Ми ж з партнерами зміцнюємо нашу ППО і ПРО. Краща відповідь на дії росіян — вивчення їх ударних можливостей, санкції проти ВПК і робота з союзниками для обмеження постачання ворогу критичних компонентів, виробництво власних систем ППО", — наголосив він.

Крім того, Єрмак вчергове заінтригував щодо останнього пункту дій України для протистояння ворогу, поставивши в кінці три крапки з відповідними емодзі.

Скриншот допису з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Нагадаємо, російські окупанти почали знову обстрілювати енергетичні об'єкти України. Цього разу вони атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Також ми писали, що в Одеській області триває підготовка до опалювального сезону та можливих блекаутів. Наразі у регіоні вже готові до відкриття майже всі "пункти незламності".