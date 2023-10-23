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Россияне не отойдут от тактики энергетического террора, — Ермак

23 октября 2023 10:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне не отойдут от тактики энергетического террора, — Ермак
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты не остановят тактику террора в сфере энергетики в Украине. Речь идет об атаках армии РФ на энергетические объекты в нашем государстве.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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По его словам, Россия надеется, что сможет "сломать" украинцев с воздуха.

"Мы же с партнерами укрепляем нашу ПВО и ПРО. Лучший ответ на действия россиян — изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО", — подчеркнул он.

Кроме того, Ермак в очередной раз заинтриговал по поводу последнего пункта действий Украины для противостояния врагу, поставив в конце три точки с соответствующими эмодзи.

атаки россиян на энергетические объекты
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака

Напомним, российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. В этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Также мы писали, что в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам. Пока в регионе уже готовы к открытию почти все "пункты несокрушимости".

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