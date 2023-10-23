Россияне не отойдут от тактики энергетического террора, — Ермак

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Российские оккупанты не остановят тактику террора в сфере энергетики в Украине. Речь идет об атаках армии РФ на энергетические объекты в нашем государстве.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Как будет действовать Украина

По его словам, Россия надеется, что сможет "сломать" украинцев с воздуха.

"Мы же с партнерами укрепляем нашу ПВО и ПРО. Лучший ответ на действия россиян — изучение их ударных возможностей, санкции против ВПК и работа с союзниками для ограничения поставок врагу критических компонентов, производство собственных систем ПВО", — подчеркнул он.

Кроме того, Ермак в очередной раз заинтриговал по поводу последнего пункта действий Украины для противостояния врагу, поставив в конце три точки с соответствующими эмодзи.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Ермака

Напомним, российские оккупанты начали снова обстреливать энергетические объекты Украины. В этот раз они атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

Также мы писали, что в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону и возможным блекаутам. Пока в регионе уже готовы к открытию почти все "пункты несокрушимости".