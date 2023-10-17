Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни обстріляли Херсон: є влучання і постраждалі arrow

Росіяни обстріляли Херсон: є влучання і постраждалі

17 жовтня 2023 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Херсон: є влучання і постраждалі
Наслідки російських обстрілів у Херсоні 17 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 17 жовтня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Попередньо, було два влучання, є постраждалі. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Херсону

Відомо, що перше влучання було у житловій зоні.

В результаті ворожого обстрілу травмовані двоє працівників охоронної фірми, які під час атаки перебували у службовій автівці. Також поранений цивільний 47-річний чоловік, його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого — середньої важкості.

Однак, через приблизно 15 хвилин у місті було друге влучання — на територію транспортного підприємства. Попередньо — одна людина травмована.

Обстріл Херсону 17 жовтня
Наслідки російських обстрілів у Херсоні 17 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram
Обстріл Херсону 17 жовтня
Наслідки російських обстрілів у Херсоні 17 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

Нагадаємо, 16 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли Херсонську область. Ворог скинув на регіон дев'ять керованих авіабомб. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз