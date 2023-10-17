Росіяни обстріляли Херсон: є влучання і постраждалі

Наслідки російських обстрілів у Херсоні 17 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

У вівторок, 17 жовтня, російська армія черговий раз обстріляла Херсон. Попередньо, було два влучання, є постраждалі.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Відомо, що перше влучання було у житловій зоні.

В результаті ворожого обстрілу травмовані двоє працівників охоронної фірми, які під час атаки перебували у службовій автівці. Також поранений цивільний 47-річний чоловік, його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого — середньої важкості.

Однак, через приблизно 15 хвилин у місті було друге влучання — на територію транспортного підприємства. Попередньо — одна людина травмована.

Наслідки російських обстрілів у Херсоні 17 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

Наслідки російських обстрілів у Херсоні 17 жовтня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін\Telegram

Нагадаємо, 16 жовтня російські окупанти вчергове обстріляли Херсонську область. Ворог скинув на регіон дев'ять керованих авіабомб.