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Росіяни випустили дев'ять керованих авіабомб на Херсонську область, — Прокудін

16 жовтня 2023 22:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни випустили дев'ять керованих авіабомб на Херсонську область, — Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін/Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсонську область. Ворог скинув на регіон дев'ять керованих авіабомб. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, росіяни атакували чотири населені пункти Бериславського району з п'ятьох винищувачів. 

Чи є постраждалі

"Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється", — додав він. 

обстріли Бериславського району
Скриншот допису

Терор армії РФ

Зазначимо, що за попередню добу окупанти обстріляли Херсонську область 97 разів, випустивши 514 снарядів. Внаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Також ми писали, що армія РФ обстріляла селище, яке розташове біля Херсона. Внаслідок цього були поранені серед мирного населення.

Нагадаємо, 10 жовтня російські окупанти обстріляли Новодмитрівку Херсонської області. Під ворожим прицілом опинилося сільськогосподарське підприємство.

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