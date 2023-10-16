Окупанти вчергове атакували Нікополь та район: що відомо
Сьогодны, 16 жовтня, російські загарбники атакували Марганецьку громаду, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
З чого обстрілювали окупанти
За його словами, армія РФ обстріляла громаду з важкої артилерії. Також ворог завдав удару і по Нікополю.
Крім того, місто було атаковане двома російськими дронами-камікадзе.
Чи були атаки в інших районах
"Наслідки атак уточнюються. Люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно", — додав Лисак.
Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область ракетами, важкою артилерією та "Градами". Через атаку росіян є влучання у цивільну інфраструктуру.
Читайте Новини.LIVE!