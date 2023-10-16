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Окупанти вчергове атакували Нікополь та район: що відомо

16 жовтня 2023 20:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вчергове атакували Нікополь та район: що відомо
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото: Сергій Лисак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодны, 16 жовтня, російські загарбники атакували Марганецьку громаду, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За його словами, армія РФ обстріляла громаду з важкої артилерії. Також ворог завдав удару і по Нікополю. 

Крім того, місто було атаковане двома російськими дронами-камікадзе.

Чи були атаки в інших районах

"Наслідки атак уточнюються. Люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно", — додав Лисак.

обстріли росіян
Скриншот допису

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня окупанти обстрілювали Дніпропетровську область ракетами, важкою артилерією та "Градами". Через атаку росіян є влучання у цивільну інфраструктуру.

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