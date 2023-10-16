Оккупанты в очередной раз атаковали Никополь и район: что известно
Сегодня, 16 октября, российские захватчики атаковали Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
С чего обстреливали оккупанты
По его словам, армия РФ обстреляла общину из тяжелой артиллерии. Также враг нанес удар и по Никополю.
Кроме того, город был атакован двумя российскими дронами-камикадзе.
Были ли атаки в других районах
"Последствия атак уточняются. Люди не пострадали. В других районах Днепропетровской области день прошел спокойно", — добавил Лысак.
Напомним, в ночь на 16 октября оккупанты обстреливали Днепропетровскую область ракетами, тяжелой артиллерией и "Градами". Из-за атаки россиян есть попадание в гражданскую инфраструктуру .
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