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Россияне выпустили девять управляемых авиабомб на Херсонскую область, — Прокудин

16 октября 2023 22:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне выпустили девять управляемых авиабомб на Херсонскую область, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин/Telegram
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Враг сбросил на регион девять управляемых авиабомб.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, россияне атаковали четыре населенных пункта Бериславского района из пяти истребителей.

Есть ли пострадавшие

"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", — добавил он.

обстрелы Бериславского района
Скриншот сообщения

Террор армии РФ

Отметим, что за предыдущие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атаки один человек получил ранения.

Также мы писали, что армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате были раненые среди мирного населения.

Напомним, 10 октября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.

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