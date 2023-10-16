Россияне выпустили девять управляемых авиабомб на Херсонскую область, — Прокудин
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Враг сбросил на регион девять управляемых авиабомб.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По какому району били оккупанты
По его словам, россияне атаковали четыре населенных пункта Бериславского района из пяти истребителей.
Есть ли пострадавшие
"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", — добавил он.
Террор армии РФ
Отметим, что за предыдущие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атаки один человек получил ранения.
Также мы писали, что армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате были раненые среди мирного населения.
Напомним, 10 октября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.
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