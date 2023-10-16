Россияне выпустили девять управляемых авиабомб на Херсонскую область, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Враг сбросил на регион девять управляемых авиабомб.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, россияне атаковали четыре населенных пункта Бериславского района из пяти истребителей.

Есть ли пострадавшие

"Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", — добавил он.

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Террор армии РФ

Отметим, что за предыдущие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 97 раз, выпустив 514 снарядов. В результате атаки один человек получил ранения.

Также мы писали, что армия РФ обстреляла поселок, расположенный возле Херсона. В результате были раненые среди мирного населения.

Напомним, 10 октября российские оккупанты обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Под вражеским прицелом оказалось сельскохозяйственное предприятие.