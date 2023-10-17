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Россияне обстреляли Херсон: есть попадания и пострадавшие

17 октября 2023 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли Херсон: есть попадания и пострадавшие
Последствия обстрелов в Херсоне 17 октября 2023 года. Фото: Александр Прокудин\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 17 октября, российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Предварительно, было два попадания, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Известно, что первое попадание было в жилой зоне.

В результате вражеского обстрела травмированы двое работников охранной фирмы, которые во время атаки находились в служебном автомобиле. Также ранен гражданский 47-летний мужчина, его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего — средней тяжести.

Однако через примерно 15 минут в городе было второе попадание — на территорию транспортного предприятия. Предварительно — один человек травмирован.

Обстрел Херсона 17 октября
Последствия обстрелов в Херсоне 17 октября 2023 года. Фото: Александр Прокудин\Telegram
Обстрел Херсона 17 октября
Последствия обстрелов в Херсоне 17 октября 2023 года. Фото: Александр Прокудин\Telegram

Напомним, 16 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Враг сбросил на регион девять управляемых авиабомб.

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