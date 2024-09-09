Окупанти атакували Нікополь — є жертви та руйнування

Росіяни обстріляли Нікополь — в ОВА заявили про загиблу та поранених
Армія Росії здійснила артобстріл Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинула неповнолітня дівчинка, ще троє людей зазнали поранень.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 9 вересня.
Росіяни обстріляли Нікополь
За його словами, рятувальники ДСНС дістали тіло 16-річної дівчинки з-під завалів пошкодженого будинку. Також ще троє людей зазнали поранень.
"У трьох потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан — середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само, як і 66-річна жінка", — каже Лисак.
Чиновник додав, що росіяни випустили майже десять артилерійських снарядів. У місті є руйнування, переважно постраждали приватні будинки.
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