Окупанти атакували Нікополь — є жертви та руйнування

Наслідки артобстрілу Нікополя. Фото: Telegram Сергія Лисака

Армія Росії здійснила артобстріл Нікополя Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинула неповнолітня дівчинка, ще троє людей зазнали поранень.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 9 вересня.

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За його словами, рятувальники ДСНС дістали тіло 16-річної дівчинки з-під завалів пошкодженого будинку. Також ще троє людей зазнали поранень.

Наслідки обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака

"У трьох потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан — середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само, як і 66-річна жінка", — каже Лисак.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Чиновник додав, що росіяни випустили майже десять артилерійських снарядів. У місті є руйнування, переважно постраждали приватні будинки.