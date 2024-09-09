Оккупанты атаковали Никополь — есть жертвы и разрушения

Последствия артобстрела Никополя. Фото: Telegram Сергея Лысака

Армия России совершила артобстрел Никополя Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибла несовершеннолетняя девочка, еще три человека получили ранения.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в понедельник, 9 сентября.

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По его словам, спасатели ГСЧС извлекли тело 16-летней девочки из-под завалов поврежденного дома. Также еще три человека получили ранения.

Последствия обстрелов Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

"У трех пострадавших осколочные ранения. 79-летний мужчина доставлен в больницу. Состояние — средней тяжести. 74-летний местный житель получил помощь, от госпитализации отказался. Так же, как и 66-летняя женщина", — говорит Лысак.

Последствия российского обстрела Никополя. Источник: Telegram Сергея Лысака

Чиновник добавил, что россияне выпустили около десяти артиллерийских снарядов. В городе есть разрушения, преимущественно пострадали частные дома.