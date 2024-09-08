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У Херсоні повторно пролунали потужні вибухи

8 сентября 2024 21:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Херсоні 8 вересня — що відомо
Термінова новина
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Вибухи у Херсоні зараз, 8 вересня, пролунали вдруге. Відбій повітряної тривоги оголосили за кілька хвилин до цього.

Про це повідомляють моніторингові канали у Telegram.

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За даними моніторингових каналів, повторні вибухи у місті пролунали близько 21:50, за дев'ять хвилин після закінчення повітряної тривоги. 

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про значну активність російської тактичної авіації на сході та північному сході країни.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей", — йшлося у повідомленні.

Відбій повітряної тривоги у Херсонській області було оголошено о 21:41.

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Карта повітряних тривог станом на 21:41. Фото: alerts.in.ua

 

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