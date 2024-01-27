Росіяни перейшли в наступ та збільшили частоту авіаударів на фронті

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN

Російські загарбники збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Щоденно на українському фронті відбувається близько 50 бойових зіткнень. Протягом тижня окупанти завдали 100 авіаударів в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

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За даними Тарнавського, кількість російських наступів на фронті значно зросла за останній час. Противник вже дві доби поспіль проводить по 50 бойових зіткнень, однак бійці ЗСУ впевнено тримають оборону і дають відсіч ворогу.

"В полон за тиждень здалися півтора десятки окупантів. Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ "Таврія" 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину", — підкреслив Тарнавський.

Командувач ОСУВ "Таврія" також зазначив, що російські війська атакували Мирноград та Новогродівку. По населених пунктах було випущено дві ворожих ракети типу С-300. Загалом міста зазнали 714 артобстрілів загарбників.

Повітряним Силам ЗСУ за добу вдалося знешкодити 230 російських безпілотників різних типів. Втрати окупантів в особовому складі також зросли. Українськими захисниками ліквідовано 385 солдатів РФ та 21 одиницю військової техніки, серед яких шість танків, дев'ять ББМ, три автомобілі та три одиниці спеціальної техніки.

Скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, Олександр Тарнавський заявив, що поля на Авдіївському напрямку всіяні підбитою та знищеною військовою технікою противника. Командувач вказав, що окупанти здійснюють авіаудари в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

Додамо, командувач ОСУВ "Таврія" зазначив, що ворог зосереджує свої штурмові та наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважна кількість таких дій це атаки піхотою майже без залучення бронетехніки.