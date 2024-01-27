Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни перейшли в наступ та збільшили частоту авіаударів на фронті arrow

Росіяни перейшли в наступ та збільшили частоту авіаударів на фронті

27 січня 2024 18:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни перейшли в наступ та збільшили частоту авіаударів на фронті
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Щоденно на українському фронті відбувається близько 50 бойових зіткнень. Протягом тижня окупанти завдали 100 авіаударів в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Читайте також:

Збільшення російських штурмів на фронті

За даними Тарнавського, кількість російських наступів на фронті значно зросла за останній час. Противник вже дві доби поспіль проводить по 50 бойових зіткнень, однак бійці ЗСУ впевнено тримають оборону і дають відсіч ворогу.

"В полон за тиждень здалися півтора десятки окупантів. Також ворог протягом семи діб завдав у операційній зоні ОСУВ "Таврія" 100 авіаударів. В основному це КАБи і більшість з них скинуто загарбниками на Донеччину", — підкреслив Тарнавський.

Командувач ОСУВ "Таврія" також зазначив, що російські війська атакували Мирноград та Новогродівку. По населених пунктах було випущено дві ворожих ракети типу С-300. Загалом міста зазнали 714 артобстрілів загарбників.

Повітряним Силам ЗСУ за добу вдалося знешкодити 230 російських безпілотників різних типів. Втрати окупантів в особовому складі також зросли. Українськими захисниками ліквідовано 385 солдатів РФ та 21 одиницю військової техніки, серед яких шість танків, дев'ять ББМ, три автомобілі та три одиниці спеціальної техніки.

Скриншот допису Тарнавського
Скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, Олександр Тарнавський заявив, що поля на Авдіївському напрямку всіяні підбитою та знищеною військовою технікою противника. Командувач вказав, що окупанти здійснюють авіаудари в операційній зоні ОСУВ "Таврія".

Додамо, командувач ОСУВ "Таврія" зазначив, що ворог зосереджує свої штурмові та наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважна кількість таких дій це атаки піхотою майже без залучення бронетехніки.

війна
ЗСУ
росіяни
Україна
обстріли
окупанти
Олександр Тарнавський
угрупування військ "Таврія"
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі