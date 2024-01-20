Тарнавський розповів про ситуацію на напрямках фронту та втрати ворога

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: CNN

Протягом минулої доби станом на 06:00 ранку 20 січня російські окупанти не завдали жодного авіаудару в зоні ОСУВ "Таврія". Проте вони все ж атакували трьома ракетами із ЗРК С-300 населені пункти Донецької області. Також загарбники продовжують і далі застосовувати артилерію.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, ворог зосереджує свої штурмові та наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважна кількість таких дій це атаки піхотою майже без залучення бронетехніки.

"Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли. Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 — західніше Вербового", — зазначив він.

Втрати противника

Загальні втрати ворога на цих напрямках фронту склали 356 осіб та 13 одиниць військової техніки, а саме:

2 артсистеми,

3 БпЛА,

3 автомобіля,

5 одиниць спецтехніки.

Скриншот допису з Telegram Олександра Тарнавського

Нагадаємо, впродовж грудня 2023 року Сили оборони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць російської техніки. Коли дозволяють погодні умови, окупанти активно наступали і застосовували для цього броньовану техніку.