Тарнавський розповів про ситуацію на напрямках фронту та втрати ворога
Протягом минулої доби станом на 06:00 ранку 20 січня російські окупанти не завдали жодного авіаудару в зоні ОСУВ "Таврія". Проте вони все ж атакували трьома ракетами із ЗРК С-300 населені пункти Донецької області. Також загарбники продовжують і далі застосовувати артилерію.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Наступальні дії армії РФ
За його словами, ворог зосереджує свої штурмові та наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважна кількість таких дій це атаки піхотою майже без залучення бронетехніки.
"Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли. Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 — західніше Вербового", — зазначив він.
Втрати противника
Загальні втрати ворога на цих напрямках фронту склали 356 осіб та 13 одиниць військової техніки, а саме:
- 2 артсистеми,
- 3 БпЛА,
- 3 автомобіля,
- 5 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, впродовж грудня 2023 року Сили оборони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць російської техніки. Коли дозволяють погодні умови, окупанти активно наступали і застосовували для цього броньовану техніку.
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