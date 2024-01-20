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Тарнавський розповів про ситуацію на напрямках фронту та втрати ворога

20 січня 2024 13:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Тарнавський розповів про ситуацію на напрямках фронту та втрати ворога
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: CNN
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби станом на 06:00 ранку 20 січня російські окупанти не завдали жодного авіаудару в зоні ОСУВ "Таврія". Проте вони все ж атакували трьома ракетами із ЗРК С-300 населені пункти Донецької області. Також загарбники продовжують і далі застосовувати артилерію.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За його словами, ворог зосереджує свої штурмові та наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці. Переважна кількість таких дій це атаки піхотою майже без залучення бронетехніки.

"Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог провів 49 бойових зіткнень та здійснив 592 артобстріли. Одна невдала спроба ворога покращити тактичне положення була південніше Золотої Ниви, а на Запоріжжі їх було 3 — західніше Вербового", — зазначив він.

Втрати противника

Загальні втрати ворога на цих напрямках фронту склали 356 осіб та 13 одиниць військової техніки, а саме:

  • 2 артсистеми,
  • 3 БпЛА,
  • 3 автомобіля,
  • 5 одиниць спецтехніки.
ситуація на фронті
Скриншот допису з Telegram Олександра Тарнавського

Нагадаємо, впродовж грудня 2023 року Сили оборони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць російської техніки. Коли дозволяють погодні умови, окупанти активно наступали і застосовували для цього броньовану техніку.

ЗСУ
армія
окупанти
війна в Україні
Олександр Тарнавський
угрупування військ "Таврія"
Росія

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