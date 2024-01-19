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Росіяни посилили штурм на одному із напрямків

19 січня 2024 13:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни посилили штурм на одному із напрямків
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники збільшили активність авіації на Таврійському напрямку. Водночас кількість штурмових і наступальних дій також зросла.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій", — йдеться у повідомленні.

Також в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артилерійських обстрілів.

Проте українські захисники стійко тримають оборону та проводять активні дії на напрямках.

Крім того, за минулу добу вдалося знищити 431 окупанта та 42 одиниці військової техніки.

"Зокрема, чотири танки, вісім ББМ, один засіб ППО, 10 БпЛА, 18 автомобілів, одну одиницю спецтехніки. Окрім того, наші воїни знищили три склади боєприпасів противника", — додав Тарнавський.

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Скриншот допису Тарнавського

Нагадаємо, що речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, скільки окупантів перебуває на Авдіївському напрямку.

Крім того, Генштаб назвав два напрямки, де російські загарбники штурмують найбільше.

Також ми писали, що упродовж грудня 2023 року Сили оборони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць російської техніки. Коли дозволяють погодні умови, окупанти активно наступали і застосовували для цього броньовану техніку.

окупанти
війна в Україні
Олександр Тарнавський
угрупування військ "Таврія"

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