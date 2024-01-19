Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне усилили штурм в одном из направлений arrow

Россияне усилили штурм в одном из направлений

19 января 2024 13:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне усилили штурм в одном из направлений
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики увеличили активность авиации на Таврическом направлении. В то же время, количество штурмовых и наступательных действий также возросло.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Читайте также:

РФ увеличила активность на фронте

"Российские оккупанты увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий", — говорится в сообщении.

Также в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 56 авиационных ударов, провел 68 боевых столкновений и совершил 665 артиллерийских обстрелов.

Тем не менее украинские защитники устойчиво держат оборону и проводят активные действия на направлениях.

Кроме того, за минувшие сутки удалось уничтожить 431 оккупанта и 42 единицы военной техники.

"В частности, четыре танка, восемь ББМ, одно средство ПВО, 10 БпЛА, 18 автомобилей, одна единица спецтехники. Кроме того, наши воины уничтожили три состава боеприпасов противника", — добавил Тарнавский.

null
Скриншот сообщения Тарнавского

Напомним, что спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, сколько оккупантов находится на Авдеевском направлении.

Кроме того, Генштаб назвал два направления, где российские захватчики штурмуют больше всего.

Также мы писали, что в течение декабря 2023 Силы обороны уничтожили на Авдеевском направлении более 100 единиц российской техники. Когда разрешают погодные условия, оккупанты активно наступали и применяли для этого бронированную технику.

оккупанты
война в Украине
Александр Тарнавский
группировка войск "Таврия"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме