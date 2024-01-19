Россияне усилили штурм в одном из направлений
Российские захватчики увеличили активность авиации на Таврическом направлении. В то же время, количество штурмовых и наступательных действий также возросло.
Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
РФ увеличила активность на фронте
"Российские оккупанты увеличили активность боевой авиации и количество штурмовых и наступательных действий", — говорится в сообщении.
Также в операционной зоне ОВСУ "Таврия" враг нанес 56 авиационных ударов, провел 68 боевых столкновений и совершил 665 артиллерийских обстрелов.
Тем не менее украинские защитники устойчиво держат оборону и проводят активные действия на направлениях.
Кроме того, за минувшие сутки удалось уничтожить 431 оккупанта и 42 единицы военной техники.
"В частности, четыре танка, восемь ББМ, одно средство ПВО, 10 БпЛА, 18 автомобилей, одна единица спецтехники. Кроме того, наши воины уничтожили три состава боеприпасов противника", — добавил Тарнавский.
Напомним, что спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, сколько оккупантов находится на Авдеевском направлении.
Кроме того, Генштаб назвал два направления, где российские захватчики штурмуют больше всего.
Также мы писали, что в течение декабря 2023 Силы обороны уничтожили на Авдеевском направлении более 100 единиц российской техники. Когда разрешают погодные условия, оккупанты активно наступали и применяли для этого бронированную технику.
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