Тарнавский рассказал о ситуации на направлениях фронта и потерях врага
За прошедшие сутки по состоянию на 06:00 утра 20 января российские оккупанты не нанесли ни одного авиаудара в зоне ОСУВ "Таврия". Однако они все же атаковали тремя ракетами из ЗРК С-300 населенные пункты Донецкой области. Также захватчики продолжают и дальше применять артиллерию.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Наступательные действия армии РФ
По его словам, враг сосредотачивает свои штурмовые и наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке. Большинство таких действий это атаки пехотой почти без привлечения бронетехники.
"В целом, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела. Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а на Запорожье их было 3 — западнее Вербового", — отметил он.
Потери противника
Общие потери врага по этим направлениям фронта составили 356 человек и 13 единиц военной техники, а именно:
- 2 артсистемы,
- 3 БпЛА,
- 3 автомобиля,
- 5 единиц спецтехники.
Напомним, в течение декабря 2023 года Силы обороны уничтожили на Авдеевском направлении более 100 единиц российской техники. Когда разрешают погодные условия, оккупанты активно наступали и применяли для этого бронированную технику.
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