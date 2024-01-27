Россияне перешли в наступление и увеличили частоту авиаударов на фронте

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский. Фото: CNN

Российские захватчики увеличили количество наступательных и штурмовых действий. Ежедневно на украинском фронте происходит около 50 боевых столкновений. В течение недели оккупанты нанесли 100 авиаударов в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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По данным Тарнавского, количество российских наступлений на фронте значительно возросло за последнее время. Противник уже двое суток подряд проводит по 50 боевых столкновений, однако бойцы ВСУ уверенно держат оборону и дают отпор врагу.

"В плен за неделю сдались полтора десятка оккупантов. Также враг в течение семи дней нанес в операционной зоне ОСУВ "Таврия" 100 авиаударов. В основном это КАБы и большинство из них сброшены захватчиками на Донетчину", — подчеркнул Тарнавский.

Командующий ОСУВ "Таврия" также отметил, что российские войска атаковали Мирноград и Новогродовку. По населенным пунктам были выпущены две вражеские ракеты типа С-300. В общей сложности города подверглись 714 артобстрелам захватчиков.

Воздушным Силам ВСУ за сутки удалось обезвредить 230 российских беспилотников разных типов. Потери оккупантов в личном составе также возросли. Украинскими защитниками ликвидировано 385 солдат РФ и 21 единица военной техники, среди которых шесть танков, девять ББМ, три автомобиля и три единицы специальной техники.

Скриншот поста Тарнавского

Напомним, Александр Тарнавский заявил, что поля на Авдеевском направлении усеяны подбитой и уничтоженной военной техникой противника. Командующий указал, что оккупанты совершают авиаудары в операционной зоне ОСУВ "Таврия".

Добавим, командующий ОСУВ "Таврия" отметил, что враг сосредотачивает свои штурмовые и наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке. Большинство таких действий — это атаки пехотой почти без привлечения бронетехники.