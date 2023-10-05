Росіяни перекинули з Криму судна Чорноморського флоту, боючись нових атак, — ISW

Чорноморський флот РФ. Фото: Reuters

Російські окупанти перемістили щонайменше 10 суден Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійську, що в Краснодарському краї (Росія). Швидше за все, таким чином військові РФ хочуть захистити кораблі від ймовірних українських атак по російських активів на півострові.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Які судна перекинули окупанти

За даними супутникових знімків, які були зроблені від 1 і 3 жовтня, росіяни перекинули судна саме із Севастополя до Новоросійська.

Загалом окупанти перемістили:

фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен",

три дизельні підводні човни,

п'ять десантних кораблів,

декілька малих ракетних кораблів.

Переміщення російського флоту. Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson

На супутникових знімках, які були зроблені вже 2 жовтня, можна помітити, що в Севастополі залишилося лише чотири російських десантних кораблів й один підводний човен класу "Кіло".

Переміщення російського флоту. Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson

Переміщення російського флоту. Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson

Крім того, патрульний корабель проєкту 22160 перший раз прибув до порту у Феодосії.

Що кажуть в РФ

Проте у російському аналітичному центрі "Центр аналізу стратегій і технологій" 3 жовтня повідомили, що таке переміщення кораблів із Севастополя до Новоросійська є "звичайною справою".

Думка аналітиків

"Російські війська можуть тимчасово перекинути деякі судна до Новоросійська після численних ударів по активах ЧФ у Севастополі та поблизу нього, але, ймовірно, продовжуватимуть використовувати порт Севастополя, який залишається базою BSF", — йдеться у повідомленні.

Зміни російського флоту в Криму

Своєю чергою американський OSINT-дослідник MT Anderson опублікував ці супутникові знімки та зазначив, що загалом було перекинуто 14 кораблів Чорноморського флоту РФ із Севастополя в Новоросійськ.

Також на супутникових знімках видно, що у Феодосії знаходяться один великий десантний корабель, тральщики й малі ракетні кораблі.

Переміщення російського флоту. Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson

Крім того, за його інформацією, в Севастополі залишається чотири великі десантні кораблі проекту 775 (класифікація НАТО — Ropucha) та підводний човен класу Kilo.

Переміщення російського флоту. Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson

Переміщення російського флоту. Джерело: OSINT-дослідник MT Anderson ​​

Нагадаємо, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що стан флоту росіян у тимчасово окупованому Криму з кожним днем все більше погіршується. Наразі їхні кораблі, побоюючись атаки надводних дронів України, дедалі рідше покидають територіальні води півострова.