Россияне перебросили из Крыма судна Черноморского флота, боясь новых атак, — ISW
Российские оккупанты переместили не менее 10 суден Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск, что в Краснодарском крае (Россия). Скорее всего, таким образом военные РФ хотят оградить корабли от вероятных украинских атак по российским активам на полуострове.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Какие судна перебросили оккупанты
По данным спутниковых снимков, сделанных с 1 и 3 октября, россияне перебросили судна именно из Севастополя в Новороссийск.
В целом оккупанты переместили:
- фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен",
- три дизельные подлодки,
- пять десантных кораблей,
- несколько малых ракетных кораблей.
На спутниковых снимках, сделанных уже 2 октября, можно заметить, что в Севастополе осталось лишь четыре российских десантных корабля и одна подлодка класса "Кило".
Кроме того, патрульный корабль проекта 22160 первый раз прибыл в Феодосийский порт.
Что говорят в РФ
Однако в российском аналитическом центре "Центр анализа стратегий и технологий" 3 октября сообщили, что такое перемещение кораблей из Севастополя в Новороссийск является "обычным делом".
Мнение аналитиков
"Российские войска могут временно перебросить некоторые судна в Новороссийск после многочисленных ударов по активам ЧФ в Севастополе и вблизи него, но, вероятно, будут продолжать использовать порт Севастополя, который остается базой BSF", — говорится в сообщении.
Изменения российского флота в Крыму
В свою очередь американский OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал эти спутниковые снимки и отметил, что в общей сложности было переброшено 14 кораблей Черноморского флота РФ из Севастополя в Новороссийск.
Также на спутниковых снимках видно, что в Феодосии находятся один большой десантный корабль, тральщики и маленькие ракетные корабли.
Кроме того, по его информации, в Севастополе остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (классификация НАТО — Ropucha) и подлодка класса Kilo.
Напомним, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что состояние флота россиян во временно оккупированном Крыму с каждым днем все больше ухудшается. Пока их корабли, опасаясь атаки надводных дронов Украины, все реже покидают территориальные воды полуострова.