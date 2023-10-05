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Россияне перебросили из Крыма судна Черноморского флота, боясь новых атак, — ISW

5 октября 2023 07:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне перебросили из Крыма судна Черноморского флота, боясь новых атак, — ISW
Черноморский флот РФ. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты переместили не менее 10 суден Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск, что в Краснодарском крае (Россия). Скорее всего, таким образом военные РФ хотят оградить корабли от вероятных украинских атак по российским активам на полуострове.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Какие судна перебросили оккупанты

По данным спутниковых снимков, сделанных с 1 и 3 октября, россияне перебросили судна именно из Севастополя в Новороссийск.

В целом оккупанты переместили:

  • фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен",
  • три дизельные подлодки,
  • пять десантных кораблей,
  • несколько малых ракетных кораблей.
Россия прячет корабли в Крыму
Перемещение российского флота. Источник: OSINT-исследователь MT Anderson

На спутниковых снимках, сделанных уже 2 октября, можно заметить, что в Севастополе осталось лишь четыре российских десантных корабля и одна подлодка класса "Кило".

Россия прячет корабли в Крыму
Перемещение российского флота. Источник: OSINT-исследователь MT Anderson
Россия прячет корабли в Крыму
Перемещение российского флота. Источник: OSINT-исследователь MT Anderson

Кроме того, патрульный корабль проекта 22160 первый раз прибыл в Феодосийский порт.

Что говорят в РФ

Однако в российском аналитическом центре "Центр анализа стратегий и технологий" 3 октября сообщили, что такое перемещение кораблей из Севастополя в Новороссийск является "обычным делом".

Мнение аналитиков

"Российские войска могут временно перебросить некоторые судна в Новороссийск после многочисленных ударов по активам ЧФ в Севастополе и вблизи него, но, вероятно, будут продолжать использовать порт Севастополя, который остается базой BSF", — говорится в сообщении.

Изменения российского флота в Крыму

В свою очередь американский OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал эти спутниковые снимки и отметил, что в общей сложности было переброшено 14 кораблей Черноморского флота РФ из Севастополя в Новороссийск.

Также на спутниковых снимках видно, что в Феодосии находятся один большой десантный корабль, тральщики и маленькие ракетные корабли.

Россия прячет корабли в Крыму
Перемещение российского флота. Источник: OSINT-исследователь MT Anderson

Кроме того, по его информации, в Севастополе остаются четыре больших десантных корабля проекта 775 (классификация НАТО — Ropucha) и подлодка класса Kilo.

Россия прячет корабли в Крыму
Перемещение российского флота. Источник: OSINT-исследователь MT Anderson
Россия прячет корабли в Крыму
Перемещение российского флота. Источник: OSINT-исследователь MT Anderson

Напомним, начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что состояние флота россиян во временно оккупированном Крыму с каждым днем ​​все больше ухудшается. Пока их корабли, опасаясь атаки надводных дронов Украины, все реже покидают территориальные воды полуострова.

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