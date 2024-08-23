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Росіяни перестали використовувати ДРГ на Сумщині — ситуація в регіоні від ДПСУ

23 серпня 2024 10:36
Катерина Османська - Редактор
Ситуація в Сумській області зараз — РФ перестала використовувати ДРГ
Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Внаслідок успішних дій Сил оборони активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Сумській області значно знизилась. Однак попри це, загарбники регулярно завдають ударів по регіону з різного типу озброєння.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Розповідаючи про ситуацію у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, Демченко сказав, що російська ДРГ практично зупинила свої операції на Сумщині.  

"Активність ворожих ДРГ, в тому числі коли вони нахабно вступали в бій з українськими воїнами або ж намагалися розстрілювати цивільних у прикордонні, значно зменшилася", — розповів речник ДПСУ.

Водночас за його словами, окупанти продовжують регулярно обстрілювати українські прикордонні області на півночі.

Найбільше  ударів із застосування авіації припадає саме на Сумщину. Від ворожої артилерії потерпає Харківщина. Лише Чернігівщина меншою мірою зазнає російських атак. 

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