Ситуация в Сумской области сейчас — РФ перестала использовать ДРГ

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

В результате успешных действий Сил обороны активность вражеских диверсионно-разведывательных групп в Сумской области значительно снизилась. Однако, несмотря на это, захватчики регулярно наносят удары по региону с разного типа вооружения.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Российская ДРГ в Сумской области

Рассказывая о ситуации в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, Демченко сказал, что российская ДРГ практически остановила свои операции в Сумской области.

"Активность вражеских ДРГ, в том числе когда они нагло вступали в бой с украинскими воинами или пытались расстреливать гражданских в пограничные, значительно уменьшилась", — рассказал спикер ГПСУ.

В то же время, по его словам, оккупанты продолжают регулярно обстреливать украинские пограничные области на севере.

Больше всего ударов по применению авиации приходится именно на Сумщину. От вражеской артиллерии страдает Харьковщина. Только Черниговщина в меньшей степени подвергается российским атакам.