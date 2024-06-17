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Росіяни перетворили курортні міста Азовського моря на військові бази, — Федоров

17 червня 2024 19:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Окупанти перетворили курорти Приазов’я на військові бази, — Федоров
Пляж з протитанковими їжаками. Ілюстративне фото: Новини Донбасу
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, росіяни перетворили приморські міста на військові бази. Проте окупанти вдають, що курорти Приазов’я популярні серед росіян. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА у понеділок, 17 червня.

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Окупанти перетворили курорти Приазов’я на військові бази

Федоров висловився щодо повідомлень про те, що у Росії продають туристичні пакети у Бердянськ та Кирилівку для жителів Ростова.

"Насправді Бердянськ і Кирилівка наразі — суто військові бази. Там, де раніше відпочивали українці з дітьми, зараз ворог розміщує свої підрозділи й людей, бо до Азовського узбережжя складно дотягтися нашим військовим", — зазначив він.

Федоров також підкреслив, що наразі немає жодного курортного сезону, а узбережжя перетворилось на великий воєнний об’єкт. Голова Запорізької ОВА додав, що до початку повномасштабного вторгнення Росії у літо 2021 року, курорти Приазов’я відвідали близько 5 млн туристів.

Раніше, Федоров що російські окупанти продовжують здійснювати екологічні злочини на тимчасово захоплених територіях України. Тепер їхні дії можуть призвести до того, що південь Запорізької області залишиться без води.

Нагадаємо, російські загарбники активно знищують історичний центр захопленого ними Маріуполя з метою будівництва там власних котеджних містечок.

Запорізька область
росіяни
війна в Україні
війна
пляж
Михайло Федоров
Азовське море
окупанти
окупація

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