Пляж с противотанковыми ежами. Иллюстративное фото: Новини Донбасу

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что россияне превратили приморские города в военные базы. Однако оккупанты делают вид, что курорты Приазовья популярны среди россиян.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Оккупанты превратили курорты Приазовья в военные базы

Федоров высказался по поводу сообщений о том, что в России продают туристические пакеты в Бердянск и Кирилловку для жителей Ростова.

"На самом деле Бердянск и Кирилловка — сугубо военные базы. Там, где раньше отдыхали украинцы с детьми, сейчас враг размещает свои подразделения и людей, потому что до Азовского побережья сложно дотянуться нашим военным", — отметил он.

Федоров также подчеркнул, что пока нет ни одного курортного сезона, а побережье превратилось в крупный военный объект. Глава Запорожской ОВА добавил, что к началу полномасштабного вторжения России в лето 2021 года курорты Приазовья посетили около 5 млн туристов.

Ранее Федоров отметил, что российские кафиры продолжают совершать экологические преступления на временно захваченных территориях Украины. Теперь их действия могут привести к тому, что юг Запорожской области останется без воды.

Напомним, российские захватчики активно уничтожают исторический центр захваченного ими Мариуполя с целью строительства там коттеджных городков.