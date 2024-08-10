Росіяни скидають новий тип КАБів на Сумську область 9 серпня

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Фото: hlukhiv

Російські окупаційні війська 9 серпня вперше завдали удару по Сумській області новими авіабомбами. Вони відрізняються більшою дальністю та швидкістю.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.

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У чому особливість нових боєприпасів

За його словами, починаючи з 7:30 ворог запустив по території Сумської області 24 авіабомби. Він зазначив, що цього дня помітили зміну деяких боєприпасів.

"Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали ударів по населених пунктах та об'єктах інфраструктури, зараз з'явилися нові плануючі боєприпаси. Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше" , — розповів Артюх.

Він уточнив, що 9 серпня ворог випустив по Сумській області 11 змінених керованих бомб. Артюх вважає, що для протидії подібному озброєнню в першу чергу потрібно збивати літаки носії.

"Це головний спосіб протидії. І крім того, Збройні сили України застосовують засоби РЕБ", — резюмував він.