Росіяни скидають новий тип КАБів на Сумську область 9 серпня

Росіяни почали застосовувати новий тип авіабомб для ударів по Сумській області — ОВА
Російські окупаційні війська 9 серпня вперше завдали удару по Сумській області новими авіабомбами. Вони відрізняються більшою дальністю та швидкістю.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.
У чому особливість нових боєприпасів
За його словами, починаючи з 7:30 ворог запустив по території Сумської області 24 авіабомби. Він зазначив, що цього дня помітили зміну деяких боєприпасів.
"Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали ударів по населених пунктах та об'єктах інфраструктури, зараз з'явилися нові плануючі боєприпаси. Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше" , — розповів Артюх.
Він уточнив, що 9 серпня ворог випустив по Сумській області 11 змінених керованих бомб. Артюх вважає, що для протидії подібному озброєнню в першу чергу потрібно збивати літаки носії.
"Це головний спосіб протидії. І крім того, Збройні сили України застосовують засоби РЕБ", — резюмував він.
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