Россияне сбрасывают новый тип КАБов на Сумскую область 9 августа

Россияне начали применять новый тип авиабомб для ударов по Сумской области — ОВА
Российские оккупационные войска 9 августа впервые нанесли удар по Сумской области новыми авиабомбами. Они отличаются большей дальностью и скоростью.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.
В чем особенность новых боеприпасов
По его словам, начиная с 7:30 враг запустил по территории Сумской области 24 авиабомбы. Он отметил, что в этот день заметили изменение некоторых боеприпасов.
"Раньше это были простые КАБы, которые планировали и наносили удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры, сейчас появились новые планирующие боеприпасы. Они такие же, как и КАБы, но имеют двигатель. Эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее", — рассказал Артюх.
Он уточнил, что 9 августа враг выпустил по Сумской области 11 измененных управляемых бомб. Артюх считает, что для противодействия подобному вооружению — в первую очередь нужно сбивать самолеты носители.
"Это главный способ противодействия. И, кроме того, Вооруженные силы Украины применяют средства РЭБ", — резюмировал он.
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