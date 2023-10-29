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Росіяни прибувають до Білорусі, щоб проводити навчання з керування БпЛА

29 жовтня 2023 07:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни прибувають до Білорусі, щоб проводити навчання з керування БпЛА
Російський окупант поряд з безпілотником. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Білоруські партизани розповіли, що на територію їх країни прибувають російські інструктори. Вони проводять навчання з керування безпілотниками.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За словами білоруських партизанів, російські інструктори прибувають до 927-го центру підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Основним їх завданням є підготовка операторів безпілотників Збройних сил республіки Білорусь. 

"В центрі вже експлуатуються російські безпілотних авіаційних систем різних модифікацій Supercam S100, S150, S350", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що не виключено, що згодом ворог вербуватиме білоруських військових до своєї армії.

Нагадаємо, українські інженерні групи українських прикордонних військ активно зміцнюють кордон із Білоруссю, проводячи щоденні роботи по всій її довжині. При цьому ситуація на кордоні відрізняється від тієї, яка була 24 лютого 2022 року.

Також ми писали, що у Білорусі планують запровадити новий вид повістки для військовозобов'язаних. "Запрошення" до армії надсилатимуть через СМС.

Додамо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки штовхають росіян до застосування ядерної зброї. За його словами, Штати роблять це через передачу зброї для України.

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