Россияне прибывают в Беларусь, чтобы проводить учения по управлению БпЛА

Российский оккупант рядом с беспилотником. Фото: росСМИ

Белорусские партизаны рассказали, что на территорию их страны прибывают российские инструкторы. Они проводят обучение по управлению беспилотниками.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По словам белорусских партизан, российские инструкторы прибывают в 927-й центр подготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестской области). Основной задачей является подготовка операторов беспилотников Вооруженных сил республики Беларусь.

"В центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150, S350", — говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что не исключено, что со временем враг будет вербовать белорусских военных в свою армию.

Напомним, украинские инженерные группы украинских погранвойск активно укрепляют границу с Беларусью, проводя ежедневные работы по всей ее длине. При этом ситуация на границе отличается от той, которая была 24 февраля 2022 года.

Также мы писали, что в Беларуси планируется ввести новый вид повестки для военнообязанных. "Приглашение" в армию будут отправлять через СМС.

Добавим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают россиян к применению ядерного оружия. По его словам, Штаты делают это из-за передачи оружия для Украины.