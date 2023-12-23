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Росіяни продовжують нехтувати безпекою на ЗАЕС, — мер Енергодара

23 грудня 2023 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Росіяни продовжують нехтувати безпекою на ЗАЕС, — мер Енергодара
Російський військовий біля ЗАЕС. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Один з енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції переведений в стан гарячої зупинки попри вимоги Держатомрегулювання. Окупанти продовжують нехтувати безпекою усієї Європи. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. 

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Нині на Запорізькій АЕС пʼять енергоблоків перебувають в безпечному стані — холодне зупинення та інші стани, які не передбачають перегрів першого та другого контурів.

"А от один з енергоблоків окупанти перевели всупереч вимогам Держатомрегулювання України в стан гарячого зупинення і продовжують порушувати вимоги", — повідомив Дмитро Орлов.

Це дає змогу окупантам виробляти невеличку кількість пару для власних потреб. Однак такий стан енергоблока, за інформацією Держатомрегулювання та Енергоатома, є дуже небезпечним. 

"В такому режимі працювати ліцензії немає у регулятора. Але окупанти порушують вимоги і продовжують ризикувати безпекою не тільки Енергодару, Запорізької області та України, а всієї Європи і всього світу", — розповів мер Енергодара. 

Нагадаємо, росіяни не пускають на Запорізьку АЕС працівників, які відмовились отримати російський паспорт та заключити контракт з Росатомом. 

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