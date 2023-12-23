Росіяни продовжують нехтувати безпекою на ЗАЕС, — мер Енергодара
Один з енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції переведений в стан гарячої зупинки попри вимоги Держатомрегулювання. Окупанти продовжують нехтувати безпекою усієї Європи.
Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Небезпека на ЗАЕС
Нині на Запорізькій АЕС пʼять енергоблоків перебувають в безпечному стані — холодне зупинення та інші стани, які не передбачають перегрів першого та другого контурів.
"А от один з енергоблоків окупанти перевели всупереч вимогам Держатомрегулювання України в стан гарячого зупинення і продовжують порушувати вимоги", — повідомив Дмитро Орлов.
Це дає змогу окупантам виробляти невеличку кількість пару для власних потреб. Однак такий стан енергоблока, за інформацією Держатомрегулювання та Енергоатома, є дуже небезпечним.
"В такому режимі працювати ліцензії немає у регулятора. Але окупанти порушують вимоги і продовжують ризикувати безпекою не тільки Енергодару, Запорізької області та України, а всієї Європи і всього світу", — розповів мер Енергодара.
Нагадаємо, росіяни не пускають на Запорізьку АЕС працівників, які відмовились отримати російський паспорт та заключити контракт з Росатомом.
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