Россияне продолжают пренебрегать безопасностью на ЗАЭС, — мэр Энергодара

Российский военный на территории ЗАЭС. Фото: google.com

Один из энергоблоков на Запорожской атомной электростанции переведен в состояние горячей остановки, несмотря на требования Госатомрегулирования. Оккупанты продолжают пренебрегать безопасностью всей Европы.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Опасность ЗАЭС

В настоящее время на Запорожской АЭС пять энергоблоков находятся в безопасном состоянии — холодная остановка и другие состояния, не предусматривающие перегрев первого и второго контуров.

"А вот один из энергоблоков кафиры перевели вопреки требованиям Госатомрегулирования Украины в состояние горячей остановки и продолжают нарушать требования", — сообщил Дмитрий Орлов.

Это позволяет оккупантам производить небольшое количество пар для собственных нужд. Однако такое состояние энергоблока, по информации Госатомрегулирования и Энергоатома, очень опасно.

"В таком режиме работать лицензии нет у регулятора. Но оккупанты нарушают требования и продолжают рисковать безопасностью не только Энергодара, Запорожской области и Украины, а всей Европы и всего мира", — рассказал мэр Энергодара.

Напомним, россияне не пускают на Запорожскую АЭС работников, отказавшихся получить российский паспорт и заключить контракт с Росатомом.