Росіяни провалили 10 спроб штурму на Харківщині — нові дані Генштабу

Укранські військові. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Розпочалася 756 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, протягом останньої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Зокрема на Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Російські обстріли

Російські війська намагаються вибити підрозділи Сил оборони із плацдармів на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, ці атаки призвели до загибелі та поранення серед цивільного населення.

Населені пункти у різних областях України, зокрема Велика Лукашівка, Білопілля, Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе, Ізбицьке, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Роздолівка, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське, Старомайорське та інші, отримали удари авіації та артилерії.

Успіхи ЗСУ на фронті

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.

Втрати армії Росії у війні

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 20 березня склали 433 090 осіб. Протягом минулої доби знищено та поранено ще 700 загарбників.

особового складу ‒ близько 433090 (+700) осіб

танків ‒ 6828 (+9) од

бойових броньованих машин ‒ 13058 (+9) од

артилерійських систем – 10714 (+16) од

РСЗВ – 1017 (+0) од

засоби ППО ‒ 721 (+0) од

літаків – 347 (+0) од

гелікоптерів – 325 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)

крилаті ракети ‒ 1922 (+0)

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од

підводні човни — 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 14198 (+7) од

спеціальна техніка ‒ 1738 (+3)

Орієнтовні втрати російських окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що втрати ворога під Авдіївкою на Донеччині зростають. Про свої успіхи повідомляє Третя окрема штурмова бригада. Бійці показали ураження місць розташування піхоти ЗС РФ під Авдіївкою з самохідної артилерійської установки.

Також ми писали про те, що українські військові виявили російську бойову машину "гантрак" на околицях Авдіївки. Бійці Третьої штурмової бригади, довго не чекаючи, завдали влучного удару по броньовику та пошкодили його і гармату С-60 окупантів.