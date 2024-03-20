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Россияне провалили 10 попыток штурма в Харьковской области — новые данные Генштаба

20 марта 2024 09:09
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне провалили 10 попыток штурма в Харьковской области — новые данные Генштаба
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Начались 756 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, за последние сутки произошло 80 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении враг совершил 10 безуспешных штурмы позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Российские обстрелы

Российские войска пытаются выбить подразделения Сил обороны из плацдармов на левобережье Днепра в Херсонском направлении. Всего враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, эти атаки привели к гибели и ранению среди гражданского населения.

Населенные пункты в разных областях Украины, в частности Великая Лукашевка, Белополье, Казачья Лопань, Мокрая Рокитная, Веселое, Избицкое, Серебрянское лесничество, Белогоровка, Раздолевка, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая подверглись ударам из авиации и артиллерии.

Успехи ВСУ на фронте

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум складам боеприпасов, одному наземному пункту управления БПЛА и одной станции РЭБ противника.

Потери армии России в войне

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 20 марта составили 433 090 человек. За прошедшие сутки уничтожены и ранены еще 700 захватчиков.

  • личного состава — около 433 090 (+700) человек
  • танков — 6 828 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин — 13 058 (+9) ед.
  • артиллерийских систем — 10 714 (+16) ед.
  • РСЗО — 1 017 (+0) ед.
  • средства ПВО — 721 (+0) ед.
  • самолетов — 347 (+0) ед.
  • вертолетов — 325 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8355 (+37)
  • крылатые ракеты — 1 922 (+0)
  • корабли /катера — 26 (+0) ед.
  • подводные лодки — 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 198 (+7) ед.
  • специальная техника — 1738 (+3)
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Ориентировочные потери русских оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что потери врага под Авдеевкой в Донецкой области растут. О своих успехах сообщает Третья отдельная штурмовая бригада. Бойцы показали поражение местоположений пехоты ВС РФ под Авдеевкой из самоходной артиллерийской установки.

Также мы писали о том, что украинские военные обнаружили российскую боевую машину "гантрак" в окрестностях Авдеевки. Бойцы Третьей штурмовой бригады, долго не дожидаясь, нанесли точный удар по броневику и повредили его и пушку С-60.

 

ВСУ
обстрелы
Генштаб ВСУ
война в Украине
потери оккупантов

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