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Росіяни штурмують на Покровському напрямку, за добу було 40 атак, — Генштаб ЗСУ

30 серпня 2024 00:50
Чекарьова Марія - редактор
Яка ситуація на фронті станом на вечір 29 серпня — дані Генштабу ЗСУ
Український військовий. Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Чекарьова Марія - редактор

Росіяни посилюють атаки на Покровському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 40 штурмів.

Про це у вечірньому зведенні в четвер, 29 серпня, повідомив Генеральний Штаб ЗСУ.

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Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі  Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Українські захисники вже відбили на цьому напрямку 32 атаки. Ще вісім боєвих зіткнень тривають.

"Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення триває. Ситуація контрольована. Ворог за добу втратив 56 військовослужбовців  вбитими та пораненими, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одну спеціальну техніку. Також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танки, бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.

На Куп’янському напрямку противник 24 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. Наразі тривають п'ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку ворог 20 разів атакував українські позиції, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі. Наразі точиться бій поблизу Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Досі триває три боєзіткнення. Противник намагається прорватись у бік Званівки.

На Краматорському напрямку було вісім бойових зіткнень. Окупанти проявляли активність у районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте ці спроби наступу відбили українські військові.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька та Дачного.

На Курахівському напрямку нарахували 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Ситуацію контролюють Сили оборони України.

Загальна ситуація на фронті

Протягом доби 29 серпня відбулося 156 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційних ударів шляхом скидання 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе, близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Попри складну ситуацію, українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат.

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