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Россияне штурмуют на Покровском направлении, за сутки было 40 атак, — Генштаб ВСУ

30 августа 2024 00:50
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Какая ситуация на фронте на вечер 29 августа — данные Генштаба ВСУ
Украинский военный. Фото: Генеральный штаб ВСУ
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Россияне усиливают атаки на Покровском направлении. В течение суток враг совершил 40 штурмов.

Об этом в вечерней сводке в четверг, 29 августа, сообщил Генеральный Штаб ВСУ.

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Что известно о ситуации на Покровском направлении

Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Украинские защитники уже отбили в этом направлении 32 атаки. Еще восемь боевых столкновений продолжаются.

"Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены", — говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация в других направлениях

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отражены две атаки в районах Липцев и Волчанска. Еще два боестолкновения продолжается. Ситуация контролируется. Враг за сутки потерял 56 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, десять единиц автомобильной и одну специальную технику. Также уничтожены 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Купянском направлении противник 24 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой. Сейчас продолжаются пять вражеских атак.

В Лиманском направлении враг 20 раз атаковал украинские позиции, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу. Сейчас идет бой близ Невского.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. До сих пор длится три боестолкновения. Противник пытается прорваться в сторону Звоновки.

На Краматорском направлении было восемь боевых столкновений. Оккупанты проявляли активность в районе Клещиевки, Андреевки и Часова Яра, однако эти попытки наступления отразили украинские военные.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону. Оккупанты совершали штурмовые действия вблизи Торецка, Зализного, Нелиповки и Сухой Балки. До сих пор продолжаются бои вблизи Торецкого и Дачного.

На Кураховском направлении насчитали 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении произошло 14 боестолкновений. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Ситуацию контролируют силы обороны Украины.

Общая ситуация на фронте

В течение суток 29 августа произошло 156 боевых столкновений. Противник нанес три ракетных удара с применением трех ракет, 43 авиационных ударов путем сброса 60 КАБов, более 500 ударов дронами-камикадзе, около трех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов и наносят врагу максимальные потери.

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