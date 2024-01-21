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Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на три області

21 січня 2024 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на три області
Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Росії нарікають на атаку безпілотників на Смоленську, Тульську та Орловську області, внаслідок чого очевидці розповідали про вибухи. В Міноборони РФ пишуть про роботу ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що згідно з інформацією від російського Міністерства оборони, ППО нібито працювала в Орловській та Смоленській областях, де збили по одному БпЛА. Також начебто було збиття над Тульською областю. 

Традиційно без пошкоджень та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"

Вибухи в Росії — останні новини

Нагадаємо, що в російській Тулі вибухи гримлять від 23:00. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, а в Міноборони РФ повідомляють про збиття цілей.

Також ми повідомляли, що в Клинцях Брянської області горіла нафтобаза 19 січня. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Міноборони
вибух
безпілотники
обстріли
ППО
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війна
Росія
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