Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на три області

Дим підіймається після вибуху в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот

В Росії нарікають на атаку безпілотників на Смоленську, Тульську та Орловську області, внаслідок чого очевидці розповідали про вибухи. В Міноборони РФ пишуть про роботу ППО.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що згідно з інформацією від російського Міністерства оборони, ППО нібито працювала в Орловській та Смоленській областях, де збили по одному БпЛА. Також начебто було збиття над Тульською областю.

Традиційно без пошкоджень та постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"

Вибухи в Росії — останні новини

Нагадаємо, що в російській Тулі вибухи гримлять від 23:00. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, а в Міноборони РФ повідомляють про збиття цілей.

Також ми повідомляли, що в Клинцях Брянської області горіла нафтобаза 19 січня. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.