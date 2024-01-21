Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на три області
В Росії нарікають на атаку безпілотників на Смоленську, Тульську та Орловську області, внаслідок чого очевидці розповідали про вибухи. В Міноборони РФ пишуть про роботу ППО.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака безпілотників на Росію 20 січня
Зазначається, що згідно з інформацією від російського Міністерства оборони, ППО нібито працювала в Орловській та Смоленській областях, де збили по одному БпЛА. Також начебто було збиття над Тульською областю.
Традиційно без пошкоджень та постраждалих.
Вибухи в Росії — останні новини
Нагадаємо, що в російській Тулі вибухи гримлять від 23:00. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, а в Міноборони РФ повідомляють про збиття цілей.
Також ми повідомляли, що в Клинцях Брянської області горіла нафтобаза 19 січня. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.
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